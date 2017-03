FHC defende Aécio e acusa imprensa de prestar 'mau serviço ao país'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou nota na tarde desta sexta-feira (3) na qual defende o senador Aécio Neves (PSDB-MG), diz que o mineiro não pediu recursos ilegais e acusa a imprensa de ter sido "usada por quem não é criterioso", prestando, dessa forma, "um mau serviço ao país". No texto, FHC diz que se criou uma "notícia alternativa" com a difusão da tese de que Aécio pediu recursos de caixa dois para a campanha eleitoral. "O senador não fez tal pedido", ressalta FHC. Mais adiante, porém, ele diz que "há uma diferença entre quem recebeu recursos de caixa dois" e quem "obteve recursos para enriquecimento pessoal, crime puro e simples de corrupção". A nota de FHC fala sobre a divulgação de que, em depoimento ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), um dos executivos da Odebrecht afirmou que a empreiteira deu R$ 9 milhões em caixa dois ao PSDB. Segundo o delator, os recursos foram liberados após um pedido de Aécio. "Lamento a estratégia usada por adversários do PSDB que difundem 'noticias alternativas' para confundir a opinião pública", diz FHC no início da nota. "A imprensa é instrumento fundamental da democracia. Usada por quem não é criterioso presta um mau serviço ao país." Para o ex-presidente, o noticiário foi distorcido. "Ao invés de dar ênfase à afirmação feita por Marcelo Odebrecht, de que as doações à campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014, foram feitas oficialmente, publicou-se a partir de outro depoimento que o senador teria pedido doações de caixa dois para aliados. O senador não fez tal pedido. O depoente não fez tal declaração em seu depoimento ao TSE", afirma Fernando Henrique. O ex-presidente, aliado de Aécio e presidente de honra do PSDB diz que "é preciso serenidade e respeito à verdade nessa hora difícil que o país atravessa" e que "independentemente do noticiário de hoje tratar como iguais situações diferentes, não é o caminho para se conhecer a realidade e poder mudá-la". "Visto de longe tem-se a impressão de que todos são iguais no universo da política e praticaram os mesmos atos. No importante debate travado pelo país distinções precisam ser feitas", ressalta FHC. "Há uma diferença entre quem recebeu recursos de caixa dois para financiamento de atividades político-eleitorais, erro que precisa ser reconhecido, reparado ou punido, daquele que obteve recursos para enriquecimento pessoal, crime puro e simples de corrupção. Divulgações apressadas e equivocadas agridem a verdade, e confundem os dois atos, cuja natureza penal há de ser distinguida pelos tribunais", concluiu. Leia abaixo a íntegra da nota do ex-presidente: "Lamento a estratégia usada por adversários do PSDB que difundem 'noticias alternativas' para confundir a opinião pública. A imprensa é instrumento fundamental da democracia. Usada por quem não é criterioso presta um mau serviço ao país. Parte do noticiário de hoje sobre os depoimentos da Odebrecht serve de sinal de alerta. Ao invés de dar ênfase à afirmação feita por Marcelo Odebrecht, de que as doações à campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014, foram feitas oficialmente, publicou-se a partir de outro depoimento que o senador teria pedido doações de caixa dois para aliados. O senador não fez tal pedido. O depoente não fez tal declaração em seu depoimento ao TSE. É preciso serenidade e respeito à verdade nessa hora difícil que o país atravessa. Ademais, independentemente do noticiário de hoje tratar como iguais situações diferentes, não é o caminho para se conhecer a realidade e poder mudá-la. Visto de longe tem-se a impressão de que todos são iguais no universo da política e praticaram os mesmos atos. No importante debate travado pelo país distinções precisam ser feitas. Há uma diferença entre quem recebeu recursos de caixa dois para financiamento de atividades político-eleitorais, erro que precisa ser reconhecido, reparado ou punido, daquele que obteve recursos para enriquecimento pessoal, crime puro e simples de corrupção. Divulgações apressadas e equivocadas agridem a verdade, e confundem os dois atos, cuja natureza penal há de ser distinguida pelos tribunais. A palavra de um delator não é prova em si, apenas um indício que requer comprovação. É preciso que a Justiça continue a fazer seu trabalho, que o país possa crer na eficácia da lei e que continue funcionando. A desmoralização de pessoas a partir de "verdades alternativas" é injusta e não serve ao país. Confunde tudo e todos. É hora de continuar a dar apoio ao esforço moralizador das instituições de Estado e deixar que elas, criteriosamente, façam Justiça. Fernando Henrique Cardoso Presidente de honra do PSDB."