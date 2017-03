Brasil fecha 40,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de o Brasil registrar em 2016 o segundo pior ano da história no mercado de trabalho formal, 2017 começou com o fechamento de 40,8 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Ministério do Trabalho. Apesar do saldo negativo, o resultado foi melhor que janeiro de 2016, quando foram registradas 99,7 mil vagas a menos. A última vez que a abertura de vagas superou o encerramento no mês de janeiro foi em 2014, com um saldo positivo de 29,6 mil. O desempenho de janeiro foi puxado, principalmente, pelo comércio, que encerrou o mês com 60 mil vagas a menos. No setor de serviços, as demissões superaram as contratações em 9.500. Por outro lado, o resultado não foi pior devido ao desempenho da indústria de transformação, que garantiu um saldo positivo de 17,5 mil, e da agricultura, que teve 10,7 mil novas contratações. Na indústria de transformação,as demissões na área de produtos alimentícios e bebidas superaram as contratações em 12,7 mil.