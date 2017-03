Atlético inscreve Eduardo da Silva e mais 4 para Libertadores

Eduardo da Silva: na lista dos 30 do Atlético (foto: Divulgação/CAP)

O Atlético inscreveu mais cinco jogadores nesta sexta-feira (3) para a fase de grupos da Copa Libertadores. Até então, havia 25 inscritos para as fases anteriores do torneio. Um dos novos nomes na lista é o atacante Eduardo da Silva, que já defendeu a seleção da Croácia e foi um dos últimos contratados.

Os outros inscritos são o zagueiro Cleberson, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o volante Deivid e o atacante Douglas Coutinho.

O Atlético está no Grupo 4 do torneio continental, ao lado de Flamengo, San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile). A estreia será diante dos chilenos, no dia 7 de março, às 21 horas, na Arena da Baixada.

A lista dos 30 inscritos

1) Santos (G)

2) Jonathan (LD)

3) Lucho González (M)

4) Thiago Heleno (Z)

5) Luiz Otávio (V)

6) Sidcley (LE)

7) Otávio (V)

8) Pablo (M)

9) Luis Henrique (A)

10) Felipe Gedoz (M)

11) Nikão (M)

12) Weverton (G)

13) Paulo André (Z)

14) Marcão (Z)

15) José Ivaldo (Z)

16) Nicolas (LE)

17) Yago (M)

18) Crysan (A)

19) Carlos Alberto (M)

20) Rossetto (V)

21) João Pedro (M)

22) Léo (LD)

23) Grafite (A)

24) Warleson (G)

25) Wanderson (Z)

26) Cleberson (Z)

27) Deivid (V)

28) Douglas Coutinho (A)

29) Eduardo da Silva (A)

30) Renan Lodi (LE)