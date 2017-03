Câmeras flagram carro pegando fogo na BR-277

(foto: Reprodução/Ecovia)

Uma câmera de monitoramento da Concessionária Ecovia, responsável pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral, flagrou um carro pegando fogo no acostamento da rodovia, próximo ao Shopping Jardim das Américas.

A câmera que flagrou o incêndio fica no km 82, no perímetro urbano de Curitiba. O carro parou no acostamento da via sentido Litoral. O horário na câmera era 17h40. As chamas foram rapidamente controladas e as 17h47 já eram feito o atendimento por equipes da concessionária.