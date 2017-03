Em chamas, Coritiba pode ter Anderson diante do Prudentópolis

Anderson: primeira chance no Coritiba (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba joga neste sábado (4) pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense contra o Prudentópolis, no Couto Pereira. O time da capital pode ter a estreia do meia Anderson, recém-contratado, numa tentativa de tentar apagar os focos de incêndio dentro do Alto da Glória.

Nos últimos 10 dias, o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil por um time da Série C, o ASA-AL, ao perder em casa por 2 a 0. Na última segunda-feira (27), o técnico Paulo Cesar Carpegiani foi demitido. E, na última quarta (1), os coxas-brancas perderam para os reservas do Atlético, o maior rival, por 2 a 0.

Para piorar, o Coritiba não consegue trazer um treinador. Marcelo Oliveira, Levir Culpi, Milton Mendes e Argel Fucks descartaram a hipótese de assumir o time – mesmo que os três primeiros da lista estejam desempregados. Como está sem treinador, o Coritiba deve ser comandado por Pachequinho, assim como ocorreu no Atletiba de quarta-feira. Na sexta-feira (3), os jogadores já sugeriam que Pachequinho poderia ser mantido no cargo até o fim do Estadual. “Seria excelente, é um cara que cohece bastante o ambiente do clube e os jogadores. É trabalhador e inteligente”, disse o zagueiro Werley.

Nesse clima, a entrada do meia Anderson funcionaria como uma maneira de tentar apagar incêndios. Oriundo do Internacional, o meia veio como a contratação de maior impacto até agora na temporada. O nome dele foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quinta-feira (2). E pode ter sua primeira chance na equipe numa partida em casa.

Anderson não é a única novidade no time em relação à escalação do Atletiba – ele entraria no lugar de Matheus Galdezani, machucado. O zagueiro Walisson Maia é o favorito para o lugar de Juninho, suspenso. Além disso, Pachequinho tende a escalar Rodrigo Ramos na lateral-direita e Henrique Almeida no ataque.

Coritiba x Prudentópolis

Coritiba

Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Walisson Maia e Carlinhos; Jonas, Thiago Lopes e Anderson; Henrique Almeida, Kleber e Rildo. Técnico: Pachequinho.

Prudentópolis

Edvaldo; Josimar, César Gaúcho, Diego Alemão e Fabinho; Fernando Gomes, Cícero, Jean Lucas e Kairo; Baiano e Wagner Líbano. Técnico: Milton do Ó.

Árbitro: Everaldo Lambert Modesto

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, sábado, às 16 horas