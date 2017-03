SBT volta a ser o SBT de sempre e perde o segundo lugar

Na semana passada o Ibope apresentou os números fechados de fevereiro, com a Record, após 14 meses de evolução do SBT, chegando ao segundo lugar de audiência em todos os desenhos da pesquisa. Surpresa? Até que não. Algo que, mais dia, menos dia, iria acontecer. Uma bola cantada. Desde 2013, a direção da Record entendeu a necessidade de fixar uma grade, indo ao encontro daquilo que se estabeleceu como verdade: televisão é hábito. E mais: respeito ao telespectador. E, se a Record deixou de ser o que o SBT foi no passado, o SBT se encarregou de voltar ao que sempre foi. As mudanças repentinas na grade vieram a se tornar mais frequentes nos últimos tempos e através de produtos que só contribuíram para a derrubada dos seus números: Mundo Disney, Dudu Camargo, A Usurpadora, Chaves, Fofocalizando, fim do Sabadão, Raul Gil saindo e voltando etc. Televisão nenhuma do mundo resiste a tanto e as consequências aí estão. A continuar assim, o que já está ruim, poderá ficar muito pior nos próximos tempos, até porque entre Record e SBT nem se compara a carga de produção de uma e de outra.

TV Tudo

Negócio de maluco

Tentar entender audiência na televisão é o caminho mais curto para o hospício. O programa do Fábio Porchat, na Record, foi uma das melhores novidades do ano passado, mas sempre se manteve na casa dos 4 de média. Nas férias dele, fazendo importante diferença, a linha de shows esticada e basicamente com filmes, chegou a 8 pontos. Olha a diferença.

Subaproveitado

Ronaldo Ésper, antes de ser alguém de televisão, sempre foi um estilista de respeito, especialmente naquilo que se refere aos vestidos de noivas. No “Hoje em Dia”, da Record, a sua participação é sempre limitada, nem sempre oferecendo a ele espaço e assuntos que ele possa render mais. Passa ao telespectador a sensação de alguma coisa mal resolvida nos bastidores.

A propósito

Televisão é meio assim. Basta uma determinar uma moda que as outras todas vão atrás. A febre da culinária continua. A média é quase de uma cozinha para cada emissora e a próxima atração, ao que parece, é casamento e vestido de noiva. Até uma novela a Record está prometendo por aí. E dá-lhe rua São Caetano!

Grupo forte

Márcia Prates, afastada de “Liberdade Liberdade”, foi chamada para integrar a equipe do Aguinaldo Silva, em “O Sétimo Guardião”, seu próximo trabalho na Globo. Rui Vilhena será outro colaborador “de peso” na mesma novela.

Quadro novo

“Café com Temer” será uma das novidades do “MultiTom”, em sua próxima temporada, a partir de maio, no Multishow. São 10 programas. Letícia Dornelles foi chamada para escrever.

Lata pronta

O reality “Get the fuck out of my house”, que a Record vai colocar no programa do Mion, será de inteira responsabilidade da Fremantle. Vai entregar pronto. Programa reúne 100 pessoas numa casa, com um banheiro só, que procura expor ao máximo a fraqueza e egoísmo do ser humano.

Tem interesse

A direção da Bandeirantes está trabalhando para transmitir a “Copa das Confederações”, torneio que reunirá as maiores seleções de futebol do mundo – Brasil fora, na Rússia, entre junho e julho. Assunto que passa a depender da Globo e de quem irá assinar o cheque.

Edição especial

A ESPN Brasil, a partir desta quarta-feira, passa a apresentar o "Linha de Passe", em edição especial, depois da rodada da Libertadores e Copa do Brasil, às quartas-feiras. Assim como ocorrido no último ano após os jogos da Seleção Brasileira, o programa terá uma hora de duração com análise das principais partidas. Apresentação do João Carlos Albuquerque.

Recueta

A anunciada remexida no jornalismo da Record, pelo andar da carruagem, ou não irá acontecer mais ou foi suspensa até segunda ordem. Este, de uns tempos para cá, passou a ser um assunto proibido dentro da emissora.

Divulgação





Salada mista

No próximo dia 12, às 22h30, estreia a nova série nacional da Warner, “Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis”. André Abujamra (foto) integra o elenco, como o açougueiro Juarez e veterano de guerra. Seu açougue é uma operação de fachada. É ele que vai recrutar os jovens Tina (Daphne Bozaski), Wes (Thalles Cabral) e Sput (Michel Joelsas) para lutar contra os aliens, ninjas e zumbis.

Tatiana volta

Tatiana Vasconcellos, um dos principais nomes da BandNews FM, acertou sua volta à rádio CBN, onde trabalhou como produtora e repórter durante seis anos. Sua reestreia vai acontecer ainda este mês.

Bate – Rebate

Está no papel ainda, mas que existe, existe, um plano da Record em reunir Marcelo Rezende e Geraldo Luís num programa só...

... Uma ideia que poderá vingar ainda no decorrer deste ano.

A série “Xilindró”, com Oscar Filho e Gustavo Mendes, terá uma segunda temporada no Multishow...

... A Formata, da Daniela Busoli, uma vez mais será responsável pela produção.

Fernando Gabeira é o convidado do “Roda Viva”, nesta segunda, 22 horas, ao vivo, na Cultura. Comando do Augusto Nunes.

É hoje a esperada volta aos trabalhos dos donos da Rede TV!, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, depois do recesso do Carnaval...

... A expectativa de todos é que, enfim, se coloque em discussão a programação deste ano...

... E se acabe com alguns absurdos, como colocar o principal jornal da casa depois de um programa caça níquel vendido.

É de chamar atenção como a Claudia Abreu faz a diferença nas cenas que aparece em “A Lei do Amor”...

... Ela é alguém que justifica os nomes diferentes das várias personagens que interpreta. Para cada papel, uma vida diferente.

C´est fini

De férias na Globo por tempo indeterminado, oficialmente, para se dedicar a estudos de interpretação, Bruna Marquezine já é um nome cotado para a série “Aracy, o Anjo de Hamburgo”, trabalho do Mário Teixeira. É o que, por enquanto, conta para ela.

