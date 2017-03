Aécio diz que jamais foi acusado por delatores de solicitar caixa dois

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) divulgou um vídeo nesta sexta-feira (3) no qual afirma que "em nenhum momento" foi acusado por delatores da Odebrecht de ter solicitado doações ilegais, o chamado caixa dois, para o candidatos do PSDB nas eleições de 2014. O tucano diz ainda que há uma tentativa de disseminar inverdades envolvendo seu nome. Aécio afirma na gravação que "dois fatos" ocorridos nas últimas 48 horas "são elucidativos e podem ser pedagógicos em relação ao futuro". "O primeiros deles diz respeito ao depoimento do sr. Marcelo Odebrecht ao TSE [Tribunal Superior Eleitoral], no qual ele afirma de forma categórica que os recursos transferidos à campanha do PSDB em 2014, quando eu era candidato à presidência da República, foram feitos oficialmente, via caixa um, e que uma solicitação que chegou a ser feita em um determinado momento da campanha não pode ser atendida." "Essa é a afirmação literal do sr. Marcelo Odebrecht, que por si só é motivo de reconhecimento da lisura da nossa campanha", afirma Aécio. "No dia seguinte, um outro executivo, chamado Benedito Júnior, afirma em determinado momento que recebeu de minha parte, como dirigente partidário e candidato, a solicitação para apoio a três ou quatro candidatos que disputavam aquela eleição. Eu, como dirigente partidário, tinha o dever de tentar ajudar dezenas, centenas de candidatos e sempre da forma correta, da forma legal, da forma lícita", prossegue o tucano. "Em nenhum momento, ao contrário do que tentaram disseminar ao longo do dia de hoje, em nenhum momento o sr. Benedito afirma que eu solicitei recursos por caixa dois ou qualquer outro meio", conclui. A fala de Aécio é uma resposta à publicação de que, em seu depoimento ao TSE, Benedito afirmou que a Odebrecht repassou R$ 9 milhões por meio de caixa dois para o PSDB. Os recursos teriam sido liberados após um pedido de Aécio. O tucano encerra o vídeo afirmando que "o respeito à verdade é a essência da democracia".