Atlético usa reservas dos reservas para jogo com o Foz

Bruno Pivetti: comandante do Atlético neste sábado (foto: Divulgação/CAP)

O Atlético vai usar “reservas dos reservas” neste sábado (4), contra o Foz do Iguaçu, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida será em Foz do Iguaçu. O time da capital vem priorizando a disputa da Copa Libertadores – a fase de grupos começa na próxima semana – e a ideia é poupar até mesmo os potenciais reservas da competição internacional.

Até mesmo o técnico não será o titular. Neste sábado, o Atlético será comandado pelo auxiliar Bruno Pivetti. O treinador Paulo Autuori nem viajou para Foz do Iguaçu, onde vai orientar treinos dos titulares neste sábado e domingo (5).

Autuori, ao menos, confirmou quem vai iniciar a partida deste sábado. “Cascardo, Jacy, Renan Paulino, Murillo, Yago. Uma série de jogadores que certamente irão jogar”, disse ele, nesta sexta-feira. “Tem também o Matheus Anjos. Eles fizeram um grande jogo contra o Rio Branco”.

Em todo o Estadual, o Atlético vem poupando os principais jogadores. O time perdeu uma partida, empatou três e venceu apenas uma – na última quarta-feira (1), derrotou o Coritiba por 2 a 0. Alguns dos jogadores dessa partida são reservas imediatos do time principal, como o atacante Crysan, o volante Rossetto e o lateral Léo. Nem eles serão escalados neste sábado.

No Estadual, o Atlético tem 5 pontos e está em 8º lugar. O Foz é o pior time da tabela: somou apenas um ponto. Não está na lanterna porque o J. Malucelli perdeu 16 pontos no Tapetão, acusado de ter escalado um jogador em situação irregular.

Foz x Atlético

Foz

Juninho; Lima, Leandro, Gustavo e Laércio; Felipe Hereda, Mateus Olavo, Yannick e Bruno Flores; Júnior César e Alex Santos (João Guilherme). Técnico: Allan All

Atlético

Santos; Gustavo Cascardo, Jacy, José Ivaldo e Renan Lodi; Luiz Otávio, Renan Paulino, Yago, Matheus Anjos e Murillo; Douglas Coutinho (Crysan). Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Anderson Iraci Guimarães

Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, sábado, às 20 horas