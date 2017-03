Clipe de 'Mulher do Fim do Mundo', de Elza Soares, transmite dor da opressão

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elza Soares lançou nessa sexta-feira (3) o clipe da música "Mulher do Fim do Mundo", com produção executiva de Eryk Rocha. Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo, a cantora explicou que, apesar de ter sido lançada em 2015 com o álbum homônimo, só agora foi possível produzir o vídeo. O clipe, uma iniciativa de Paula Gaitán, que dirigiu o vídeo, tem, segundo Elza, "muita força e fala de um tema muito atual como a violência contra as mulheres". A música foi composta por Alice Coutinho e Romulo Fróes, que afirmou que chorou ao ouvir a versão interpretada por Elza Soares. Com arranjo de músicos como Rodrigo Campos, Kiko Dinucci e Guilherme Kastrup, "Mulher do Fim do Mundo" foi aclamado pela crítica e recebeu o Grammy latino de melhor álbum de MPB em 2016. O álbum foi escolhido entre os dez melhores discos de 2016 pelo jornal americano "The New York Times". Na ocasião, a publicação afirmou que se tratava de "uma devastadora obra-prima da vanguarda pop sobre as partes da vida brasileira que a música popular tenta esconder".