Em duelo de segundos colocados, Linense recebe Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A situação na tabela é parecida: sete pontos, uma campanha irregular, e a segunda posição de seu grupo. Assim Linense e Novorizontino iniciaram a sétima rodada do Paulista e se enfrentam neste sábado (4), às 16h, no Gilbertão, em Lins. O Linense está animado, pois vem de boa vitória fora de casa ante o Santo André. “Tomamos atitude”, afirmou o atacante Gabrielzinho ao final do jogo. E é com essa mesma atitude que o elenco promete entrar em campo no sábado. Já o Novorizontino aproveitou o Carnaval para treinar a principal deficiência: o time do técnico Júnior Rocha se comporta muito mal fora de casa. São três jogos, e três derrotas. Em situações parecidas na tabela, São Bernardo recebe Audax SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonhando com classificação, mas flertando com rebaixamento, São Bernardo e Audax duelam neste sábado (4), às 18h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A situação dos dois times é similar: o São Bernardo tem seis pontos, na lanterna do Grupo A, mas a apenas dois pontos do segundo colocado. O Audax tem sete pontos, na lanterna do Grupo D, mas a quatro pontos da segunda posição. A diferença é a moral para o jogo, já que São Bernardo vem de mais uma derrota, enquanto o Audax venceu a forte equipe do Ituano por 3 a 0.