Paraná inverte equipe para enfrentar o Rio Branco

Na primeira rodada do Estadual, o Paraná Clube usou usa escalação reserva porque os titulares haviam atuado pela Primeira Liga, três dias antes. Desta vez, a situação se inverteu. O time entra em campo neste domingo (5) contra o Rio Branco com uma escalação reserva, já que os titulares atuaram pela Primeira Liga, na quinta-feira (2).

Na quinta, o Paraná empatou com o Figueirense em 0 a 0, na Vila, pela Primeira Liga. A classificação à fase seguinte ficou encaminhada, mas fora das mãos do time paranaense. A vaga pode ser perdida se o time catarinense derrotar o Avaí por 3 a 0 ou por dois gols de diferença, desde que marque ao menos 4 gols. Ao Paraná resta esperar. “Nas minhas contas, (o Figueirense) teria que ganhar de 3 a 0 para classificar, agora é torcer para que no dia 23 aconteça o que a gente precisa”, disse o técnico Wagner Lopes. “Enquanto isso, temos que pensar no nosso próximo adversário. O Campeonato Paranaense também é muito importante”.

No Estadual, o Paraná lidera, com 12 pontos em cinco jogos. Mas, por causa do desgaste dos jogadores na quinta-feira, Wagner Lopes adiantou que usará reservas neste domingo. Mesmo porque na próxima quarta-feira (8) o time enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. E o duelo será em partida única, na Vila Capanema.

Apesar de adiantar que vai usar reservas, Lopes não indicou quem jogaria. Se realmente poupar todos os jogadores que começaram a partida de quinta-feira, a tendência é que o Paraná entre em campo com Marcos; Júnior, Rayan, Artur e Kayke; Jhony, Alex Santana, Nathan (Felipe Alves), Zezinho e Pessalli; Betancourt.

Paraná x Rio Branco

Paraná

Marcos; Júnior, Rayan, Artur e Kayke; Jhony, Alex Santana, Nathan (Felipe Alves), Zezinho e Pessalli; Betancourt. Técnico: Wagner Lopes

Rio Branco

Dalton; Oberdan, Léo, Leandro Cardoso e Diego Prates; Thiago Pedra, Bruno, Camargo e Minho; Rafael Tavares e Rafael Paraíba. Técnico: Ary Marques

Árbitro: Rafael Traci

Local: Estádio Vila Capanema, em Curitiba, domingo, às 16 horas