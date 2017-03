Menina amanhece morta e com suspeita de abusos em Colombo

(foto: Rede News 24 horas / Michael Martins)

Uma menina de 6 anos morreu em Colombo na madrugada desta sexta-feira (3) em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). De acordo com a investigação da Polícia Civil, a menina chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento do Maracanã, mas não resistiu. O que surpreendeu os médicos foram as marcas de violência sexual que ela tinha pelo corpo. Após a morte, foram constatados claros sinais de abusos.

