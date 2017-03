'Não sabia que era tão difícil', diz Rodrigo Hilbert como drag queen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Hilbert fez uma participação especial no "Amor & Sexo", programa apresentado por sua mulher, Fernanda Lima, exibido na noite de quinta (2). Ele apareceu caracterizado como uma drag queen e ficou irreconhecível. "Não sabia que era tão difícil essa arte de se montar", disse o ex-modelo em entrevista para o "Vídeo Show" na sexta (3), e revelou que a preparação demorou quase 4 horas. "A Fernanda sabe que eu gosto de ficar em casa quietinho com as crianças enquanto ela faz o programa. Mas eu sabia que eles queriam alguém para participar do programa, cheguei um dia e disse 'eu vou ser a drag de vocês'", disse. "O Rodrigo é cheio de atributos femininos", brincou Fernanda durante o programa. "Ele cozinha, lava, passa, cuida das crianças e faz tricô". Rodrigo justificou dizendo que foi criado perto da mãe, das tias e da avó, e acrescentou: "tive uma criação machista também, mas isso não levei para casa".