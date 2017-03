Paraná tem saldo de 4.973 vagas de emprego e vai na contramão do Brasil

O Paraná registrou um saldo de 4.973 vagas de emprego formal no mês de janeiro de 2017. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Ministério do Trabalho. O cálculo leva em conta a diferença entre admissões e demissões. O crescimento foi de 0,19% em relação ao mês anterior (dezembro de 2016).

O resultado do Paraná vai na contramão do resto do Brasil, que fechou 40.864 postos formais de trabalho em janeiro.

No Paraná, houve perdas de vagas no setor de comércio (-3.073) e na Administração Pública (-25). Em compensação, os outros setores avaliados tiveram alta. O principal deles foi a Indústria de Transformação (3.657 vagas), seguido por Serviços (2.045) e Construção Civil (1.548). Os outros segmentos com crescimento foram Agropecuária (722), Serviços Industriais de Utilidade Pública (94) e Extrativa Mineral (5).

No ranking nacional, o Paraná ocupa o 4º lugar no saldo de vagas de emprego. Perde para Santa Catarina (11.284 vagas), Mato Grosso (10.010) e Rio Grande do Sul (8.134).

Nos 12 meses encerrados em janeiro, o Paraná acumula o fechamento de 57.440 postos formais de trabalho. No País todo, foram 1,28 milhão de postos formais de trabalho no mesmo período.