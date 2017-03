Pedala Curitiba recomeça nesta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (6) recomeçam as atividades do programa Pedala Curitiba. Coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o passeio noturno estimula a prática de atividades físicas, incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte e apresenta aos participantes diferentes pontos da cidade.

“O Pedala Curitiba é uma ação descentralizada que promove passeios com trajetos e graus de dificuldade diferentes a cada semana, buscando ser atraente e desafiador para ciclistas iniciantes e experientes”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O primeiro passeio do ano acontecerá na Regional Santa Felicidade, que promoverá a ação sistematicamente às segundas-feiras. A concentração está marcada para as 19h30, na rua Saturnino Miranda, 918, no bairro Santa Felicidade.

Nas terças-feiras, os passeios acontecerão nas regionais Matriz e Portão; nas quarta-feiras na CIC e nas quintas-feiras no Boa Vista e Cajuru. O Pedala Curitiba também acontecerá nas Regionais Bairro Novo e Boqueirão, que ainda definirão as datas e horários.

Todos os passeios variam entre 14 km a 20 km, sempre com percursos diferentes. Não é necessária inscrição prévia, porém os interessados em participar precisam ter mais de 15 anos e usar capacete.

Ao longo do percurso os ciclistas são monitorados por técnicos da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e acompanhados por guardas municipais ou agentes de trânsito. Há serviço de apoio para atender eventuais necessidades e socorro.