Tamoios é liberada mais de 12 horas após acidente com dois caminhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Tamoios foi totalmente liberada para o tráfego na noite desta sexta-feira (3) após ficar bloqueada por mais de 12 horas devido a um acidente com dois caminhões. A liberação começou às 18h15, na pista sentido litoral, e foi concluída por volta das 19h30. A interdição na estrada teve início por volta das 5h30, quando o motorista de um caminhão de combustível perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de outro caminhão, que transportava bebidas. Com a batida, o veículo que levava bebidas pegou fogo. O incêndio foi controlado duas horas depois da batida. De acordo com a Concessionária Tamoios, que administra a via, alguns carros conseguiram retornar e outros, que ficaram represados foram sendo liberados no sistema pare e siga (em que os veículos dos dois sentidos da via se alternam para passar por uma das pistas), que foi montado em alguns momentos. A pista sentido litoral foi totalmente liberada apenas no início da noite, após o transbordo das cargas dos dois caminhões. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que não houve vazamento de gasolina nem explosão, mas como o caminhão de bebidas pegou fogo, a vegetação adjacente à pista foi afetada. A companhia diz ainda que parte do combustível do caminhão de bebida vazou na pista e atingiu o corpo hídrico, mas que os danos ambientais ainda serão avaliados.