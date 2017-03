Greca busca, com concessionária, solução para viaduto no Tatuquara

O prefeito Rafael Greca recebeu nesta sexta-feira (3) a diretoria da concessionária Autopista Planalto Sul para buscar soluções urbanas para obras importantes de infraestrutura em Curitiba. Entre as prioridades do prefeito está a obra inacabada do viaduto da Vila Pompeia, no Tatuquara, que está fechado para o tráfego porque foi construído sem alças e sem acessos. A obra foi construída pela concessionária na gestão anterior de acordo com as especificações técnicas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).

“Uma obra inacabada e sem funcionalidade, uma vergonha para Curitiba. Estamos definindo um novo projeto no Ippuc para corrigir o problema. Para isso, é muito importante a participação da concessionária”, afirmou Greca. A empresa administra o trecho da BR-116 entre Curitiba e o Estado do Rio Grande do Sul.

A reunião contou com a presença do diretor superintendente da Autopista Planalto Sul, Antonio Cesar Ribas Sass. “Temos um conjunto de obras na cidade e a participação da prefeitura é muito importante. Queremos discutir com o município as obras previstas para cidade”, afirmou Sass.

Outra obra executada pela concessionária foi a trincheira do Ceasa, no Tatuquara. Mesmo concluída, a prefeitura também não tinha iniciado as obras das alças. No início do ano, o prefeito Rafael Greca determinou a retomada das obras das alças de acesso à trincheira. Esta é uma importante intervenção viária que vai melhorar as condições de mobilidade na região Sul da cidade.

Linha Verde Sul

Além do viaduto da Pompeia, o prefeito tratou com a concessionária da viabilidade das obras de extensão da Linha Verde Sul, ligando Curitiba com Fazenda Rio Grande. “Essa é uma importante obra que contribuirá para criação de um grande eixo metropolitano de transporte. Nossa gestão trabalha com uma visão metropolitana, integrada. A cidade precisa ser pensada no todo”, afirmou. A ideia, de acordo com Greca, é buscar recursos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para execução da obra.

O secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, destacou o diálogo como ponto forte da gestão e defendeu a aproximação da prefeitura com a concessionária para soluções urbanas da cidade. “Nos interessa a parceria e o diálogo com a concessionária para resolvermos algumas obras que estão paradas e que são fundamentais para o desenvolvimento de Curitiba e região”, afirmou. O presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara, também participou da reunião.