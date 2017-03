Nasce a filha da atriz Natalie Portman

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Natalie Portman, de 35 anos, deu à luz seu segundo filho com o coreógrafo Benjamin Millepied. De acordo com o site americano "E! News", o bebê é uma menina, chamada Amalia Millepied. Natalie já é mãe de Aleph, que tem 5 anos. Amalia nasceu no dia 22 de fevereiro, quatro dias antes do Oscar. Natalie estava indicada na categoria de melhor atriz pelo filme "Jackie", mas não compareceu à cerimônia devido à gravidez.