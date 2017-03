Barragem de transposição vaza e 60 famílias são retiradas de casa em PE

KLEBER NUNES RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma semana após ser inaugurado, o reservatório de Barreiros, em Sertânia (PE), vazou nesta sexta-feira (3). A barragem, que faz parte do projeto de transposição do rio São Francisco, tem capacidade para 2,61 milhões de metros cúbicos de água e o incidente fez com que ao menos 60 famílias de dez comunidades rurais tivessem que deixar suas casas. Um ginásio, uma escola municipal, um salão paroquial e até o canteiro de obras estão servindo de abrigo temporário para os moradores. Além do alojamento, estão sendo providenciados kits de ajuda emergencial contendo colchonetes, material de higiene e mantimentos. Segundo o Ministério da Integração Nacional, técnicos das empresas responsáveis pelas obras na região estão em campo tentando conter a água. Até o momento não foi identificado nenhum risco estrutural ao reservatório, que deveria ter sido entregue em 2012. "A barragem está íntegra, permitindo, inclusive, o tráfego de caminhões para atender a essa situação", diz trecho de nota do ministério. A expectativa é conter o vazamento neste sábado (4). De acordo com a Prefeitura de Sertânia (PE), a VPE-320, que liga Santa Maria na PE 280 à BR 232, passando por Rio da Barra, distrito de Sertânia, foi interditada, após a água danificar a estrada. Não há registro de feridos ou vítimas, segundo a prefeitura. O reservatório faz parte do eixo leste da transposição e recebe água da estação de bombeamento 5 (EBV-5) e alimenta a estação 6 (EBV-6), que manda água para Monteiro (PB). TRANSPOSIÇÃO Maior obra de infraestrutura hídrica do país, o projeto de integração do São Francisco prevê levar água para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A estrutura é composta por dois eixos: norte, com 260 km, e leste, com 217 km. Todas as obras físicas necessárias à passagem da água no eixo leste foram finalizadas em dezembro de 2016. Com 94,52% de execução, o eixo norte está previsto para ser concluído no segundo semestre deste ano. Inicialmente, a obra, que deveria ter sido concluída há cinco anos, custaria R$ 4,5 bilhões, mas o valor subiu para R$ 6,8 bilhões e, agora, está orçada em R$ 8,2 bilhões.