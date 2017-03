Entenda os juros nos EUA

O que significa para o brasileiro o aumento dos juros americanos? O impacto mais imediato é no dólar. A tendência é que a moeda americana ganhe força nos próximos meses em relação ao real e a outras moedas emergentes. Isso acontece porque a tendência é que os investidores estrangeiros deixem os mercados de países emergentes (com juros mais atrativos, mas com risco maior) e rumem para os EUA, atraídos pelo aumento da taxa. Essa saída de dólar torna a moeda mais rara, elevando seu preço Mas, fora o turista que vai para os EUA, alguém mais é afetado com o dólar mais caro? A valorização da moeda americana é sentida em diversos setores da economia. Um dos que sentem o impacto mais fortemente é o exportador, já os preços dos produtos ficam mais competitivos lá fora. Empresas que importam matéria-prima, porém, são prejudicadas e têm que repassar o aumento de preços para o consumidor. Esse reajuste, que tem impacto na inflação, é sempre complicado, ainda mais em um momento de desemprego alto no país Subir juros não é ruim para a economia? Por que os EUA estão fazendo isso? Juros muito baixos também podem ser nocivos para a economia. “Despejar” dinheiro barato na economia pode não só estimular inflação como incentivar a criação de bolhas (no mercado de ações e imobiliário, por exemplo) Essa é uma decisão de Donald Trump? Não, o BC dos EUA é independente. O aumento dos juros é um reflexo da economia, que está com taxa de desemprego muito baixa e com longo período de crescimento do PIB (11 trimestres seguidos)