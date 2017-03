Morre aos 74 anos René Préval, presidente do Haiti por dois mandatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (3) aos 74 anos René Préval, o único presidente do Haiti que completou seu mandato nos últimos anos, após sofrer um problema cardiovascular na capital, Porto Príncipe. Agrônomo de profissão, o ex-presidente nasceu em 17 de janeiro de 1943 e era apelidado de "Ti René" por sua baixa estatura. Passou sete anos no exílio nos anos 1960, antes de voltar ao país e abrir uma padaria.

O presidente Jovenel Moise lamentou em uma rede social a morte de seu antecessor. "Soube com emoção da morte do ex-presidente René Préval. Me curvo perante os restos desse digno filho do Haiti", escreveu. Michel Martelly, que sucedeu Préval em 2011, também reagiu "Presidente Preval, Ti René, meu irmão, meu amigo e conselheiro, sua partida nos deixa comocionados", escreveu quem esteve à frente do país entre 2011 e 2016.

Préval governou duas vezes o Haiti, entre 1996 e 2001 e de 2006 a 2011, nos dois casos completando o mandato. Nos anos 1990, era muito próximo de Jean-Bertrand Aristide, cuja deposição, em 2004, levou o país ao caos.

Em seu segundo mandato, ocorreu o terremoto que, em 12 de fevereiro de 2010, deixou 310 mil mortos e 1,3 milhão de deslocados internos e externos. Muitos haitianos o acusam de não ter feito o suficiente para recuperar o país. O período também foi marcado por uma forte alta nos sequestros, nas guerras de gangues, alta inflação nos preços de alimentos e uma série de tempestades tropicais que provocaram enchentes e mais mortes.