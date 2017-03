Botafogo bate sensação Mirassol com gols no fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, disputada nesta sexta-feira (3), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol. Com 10 pontos, assume a segunda posição do grupo A, mas pode ser ultrapassado pelo Ituano, que joga no domingo (5). O Botafogo saiu na frente, com gol de Marcão de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo. Após expulsão do lateral Raul, do Mirassol, parecia que o jogo seria tranquilo. Mas não foi. O Mirassol empatou aos 36 da segunda etapa, em jogada de bola parada, forte do time. No entanto, aos 45 e 48 minutos, o Botafogo conseguiu balançar as redes e sacramentar a vitória. O Mirassol acumula sua segunda derrota seguida e vê ameaçado seu rótulo de sensação do torneio. Soma 13 pontos e ainda lidera o grupo D.