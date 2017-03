Curitiba deve ter chuva e friozinho no 1º fim de semana de março

Chuva à vista? (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba deve ter chuva e um friozinho no primeiro fim de semana de março, neste sábado (4) e domingo (5). É o que prevê o Instituto Meteorológico Simepar para este fim de semana.

Neste sábado, Curitiba deve registrar pancadas de chuva pela manhã e céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas à tarde e à noite. A temperatura deverá baixar dos 20ºC. Segundo o Simepar, vai oscilar entre 16ºC (mínima) e 30ºC (máxima). O domingo erá igual em termos de chuva e nebulosidade, com temperaturas entre 17ºC (mínima) e 27ºC (máxima).

De acordo com o Simepar, o Litoral também deverá ter pancadas de chuva e céu com nebulosidade variável, mas com mais calor. A temperatura mínima no fim de semana será de 23ºC. E a máxima, de 34ºC.