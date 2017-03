Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 7,2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4324 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (3) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 7,2 milhões. Os números sorteados foram: 06, 07, 32, 37, 50. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 83 apostas ganhadoras, R$ 6.736,66 Terno - 3 números acertados - 7.039 apostas ganhadoras, R$ 119,45 Duque - 2 números acertados - 185.816 apostas ganhadoras, R$ 2,48 LOTOFÁCIL O concurso 1481 da Lotofácil teve três ganhadores, que levaram R$ 1.167.875,31 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.167.875,31 14 acertos - 502 apostas ganhadoras, R$ 1.640,44 13 acertos - 23.821 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 288.152 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.416.041 apostas ganhadoras, R$ 4,00 LOTOMANIA Duas apostas acertaram as 20 dezenas do concurso 1741 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, também houve dois vencedores. As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 43, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 82. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 400 mil. Confira o rateio: 20 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 13.186.479,44 19 acertos - 26 apostas ganhadoras, R$ 24.541,12 18 acertos - 461 apostas ganhadoras, R$ 1.235,80 17 acertos - 6.082 apostas ganhadoras, R$ 65,56 16 acertos - 21.671 apostas ganhadoras, R$ 18,40 15 acertos - 87.870 apostas ganhadoras, R$ 4,53 0 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 159.517,28