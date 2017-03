Casagrande e Baby do Brasil terminam namoro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Walter Casagrande e Baby do Brasil não estão mais juntos. O comentarista esportivo da TV Globo e a cantora terminaram o relacionamento cerca de 15 dias antes do Carnaval por incompatibilidade de agendas. O casal já havia se separado quando Baby comandou um trio elétrico em Salvador durante o Carnaval. O comentarista conta que passou todo o feriado em um retiro em Itapecerica da Serra-SP, como normalmente faz em todos os anos. Na Quarta-Feira de Cinzas, ele voltou a São Paulo para comentar o jogo entre Corinthians e Brusque. No dia seguinte, viajou até Florianópolis para participar de um evento. Nesta sexta-feira, a coluna de Leo Dias, no jornal O Dia, publicou uma foto de Casagrande beijando uma mulher na praia de Florianópolis. O ex-jogador esclarece que reencontrou uma amiga nesta sexta-feira e que jamais faria algo de errado ou que magoasse a ex-namorada. "Não teve traição de ninguém. A Baby é um ser humano maravilhoso e jamais iria magoá-la. Não gosto dessas coisas, eu nunca faltei com respeito a ninguém e sempre agirei assim", disse ao UOL Esporte. "Eu tive que vir para Florianópolis para um evento e a gente se reencontrou. Poxa, eu não fiz nada errado. Eu sempre respeitei as pessoas e nunca trai ninguém. Fui casado por 21 anos, tenho três filhos e nunca fui alvo de fofocas. Isso é estranho para mim", completou. Casagrande e Baby anunciaram o namoro no período do Natal para o UOL Esporte. O fato gerou grande repercussão nas redes sociais e os dois até gravaram uma matéria para o programa dominical Fantástico.