Polícia investiga ator da série 'That 70's Show' por abuso sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHPARESS) - Danny Masterson, mais conhecido como o personagem Hyde da série 'That 70's Show', está sendo investigado pela polícia de Los Angeles, sob a acusação de ter abusado sexualmente de três mulheres. Ele nega que tenha cometido os crimes. Segundo um comunicado da polícia obtido pela revista "Variety", três mulheres acusam o ator de tê-las abusado no começo dos anos 2000, quando a série ainda estava no ar. O que embasa a reportagem são apurações do jornalista Tony Ortega, que investiga a Igreja da Cientologia, que tem entre seus mais famosos adeptos o ator Tom Cruise. Ortega afirma que as mulheres, assim como Masterson, eram fiéis dessa crença, e que a Igreja as teria dissuadido de prestar queixas por meio de pressões. Elas só teriam mudado de ideia com o lançamento da série documental "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", que investiga essa agremiação religiosa. Masterson nega as acusações e enviou um comunicado à "Variety", apontando que as acusações parecem estar motivadas pelo objetivo de "impulsionar" essa série investigativa. "Foi apenas após contato com Leah Remini que ela [uma das vítimas] prestou queixas contra Masterson", diz o comunicado. "O suposto incidente teria ocorrido no meio do relacionamento de seis anos que tiveram. Subsequentemente, durante o envolvimento, ela fez numerosas e inconsistentes queixas de estupro contra ao menos outros três atores e músicos famosos." O texto também informa que a vítima em questão teria perseguido Masterson e até ameaçado sua mulher, a também atriz Bijou Philips, de agressão. O ator, de 40 anos, está no elenco de "The Ranch".