Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na sede da Mancha Alviverde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investigadores da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) cumpriram na noite desta sexta-feira (3) um mandado de busca e apreensão na sede da torcida organizada palmeirense Mancha Alviverde, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. A ação acontece um dia depois do assassinato de Moacir Bianchi, um dos fundadores da torcida, que foi executado em uma emboscada no bairro do Ipiranga. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível de São Paulo. A sede da Mancha esteve fechada o dia inteiro, depois de a torcida anunciar que estaria encerrando suas atividades por tempo indeterminado na última quinta (2). Bianchi foi velado e enterrado na manhã desta sexta, no cemitério do Jaraguá, em São Paulo. Membros da Mancha de diferentes gerações – desde colegas da época da fundação e novos integrantes – e até mesmo rivais compareceram à cerimônia.