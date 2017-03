DOMINGO - Com torcida mista definida em cima da hora, Fla e Flu disputam final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Taça Guanabara que será disputada neste domingo (5), às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, já começou emocionante, pelo menos fora de campo. Apenas na tarde desta sexta-feira (3) é que houve uma decisão sobre se o jogo teria torcida única ou não. O desembargador Gilberto Clóvis, da 15ª Vara Cível, suspendeu liminar que obrigava os clássicos na capital fluminense a terem torcida de um só time. Com isso, torcedores de ambas equipes poderão comparecer ao estádio. A dificuldade será para comprar ingressos. Com a definição de última hora, os dois clubes correm para organizar a venda dos bilhetes. No campo, o Flamengo está animado. Na avaliação do técnico Zé Ricardo, a convocação nesta sexta do meio-campista Diego para a seleção brasileira é um reflexo do bom desempenho do atleta e de toda a campanha que o grupo vem fazendo. O time rubronegro tem seis vitórias em seis jogos até agora na competição. O treinador prometeu força máxima para o confronto. O Fluminense vem desgastado de uma maratona para conseguir retornar de Sinop (MT), onde jogou na quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil, e derrotou o time da casa por 3 a 1. Foram 18 horas de viagem, em função de condições climáticas. O grupo no entanto garante que está com a cabeça concentrada e que o périplo não irá atrapalhar o desempenho em campo. O empate nos 90 minutos de jogo leva para os pênaltis. FLUMINENSE FLAMENGO Estádio: Nilton Santos, no Rio Horário: 17h Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães