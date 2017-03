DOMINGO - Ituano tenta se recuperar em casa frente a uma Ponte Preta em crise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo do último final de semana deixou todo o elenco do Ituano cabisbaixo. Não era para menos. A equipe, terceira colocada do Grupo A, perdeu de 3 a 0 para o Audax, fora de casa. O time de Osasco não vem fazendo boa campanha até agora no campeonato. A sorte é que os outros concorrentes diretos do grupo também perderam seus duelos. O adversário deste domingo (5), no estádio Novelli Junior, em Itu, é a forte Ponte Preta, que ocupa a segunda posição do Grupo D. A contradição, no entanto, é que o clube de Campinas vive uma crise: eliminado em casa para o Cuiabá na Copa do Brasil, teve seu treinador, Felipe Moreira, demitido nesta-sexta-feira (3).