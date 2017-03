Diplomata suspenso por crise com Bolívia chefiará gabinete de Aloysio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diplomata Eduardo Saboia, ex-encarregado de negócios na Embaixada do Brasil em La Paz, será chefe de gabinete do ministro Aloysio Nunes, recém-indicado para o Itamaraty, segundo a reportagem apurou. Saboia havia sido suspenso por 20 dias depois de ajudar, em 2013, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina a fugir da embaixada brasileira em La Paz. O caso gerou um incidente diplomático, irritou a então presidente Dilma Rousseff e resultou na demissão do chanceler Antonio Patriota. Saboia alegou razão humanitária para tirar do país Molina, que era opositor do presidente boliviano, Evo Morales. O diplomata também foi assessor de Nunes quando o senador paulista presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Aloysio Nunes foi escolhido pelo presidente Michel Temer nesta quinta-feira (2) e assume o cargo no lugar de José Serra, que deixou o governo na semana passada alegando problemas de saúde. O senador disse que vai dar "nova vida" ao Mercosul e aproximar o bloco dos países da Aliança para o Pacífico.