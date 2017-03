(foto: Arquivo Bem Paraná)

O movimento na descida para as praias está acima do normal na BR-277. São quase mil carros por hora no sentido de Paranagu[a, enquanto o normal é cerca de 300 carros por hora. A rodovia não tem lentidão ou interdições.

Na BR-376, em direção às praias de Santa Catarina, o movimento também está acima do normal, cerca de 1500 veículos por hora. Não há interdições também.