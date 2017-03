Curitibana é primeira transexual a poder disputar torneios oficiais de vôlei no Brasil

(foto: Divulgação)

Pela primeira vez no Brasil, uma atleta de vôlei transexual vai poder disputar torneios oficiais por times do gênero feminino. A curitibana Isabelle Neris conseguiu nesta semana a aprovação da Federação Paranaense de Voleibol.

A carreira da atleta começou há mais de dez anos, quando ela entrou para o Rexona, time de vôlei comandado na época pelo técnico Bernardinho. Mas em 2004 o time se mudou para o Rio de Janeiro e a atleta teve que deixar o esporte em segundo plano.

Após um longo processo de mudanças físicas, hormonais e psicológicas, no fim do ano passado ela conseguiu na justiça a permissão para alterar o nome nos documentos de identidade. Com o nome “Isabelle” no RG, ela voltou a sonhar com a carreira no esporte.



Há dois anos, ela conheceu o grupo de vôlei amador Voleiras, onde joga até hoje. Foram os integrantes do time que a incentivaram a insistir na carreira.

Todo o apoio e esforço foram recompensados quando, nesta semana, a Federação Paranaense de Voleibol a autorizou a integrar times do gênero feminino e disputar torneios oficiais. O apoio da entidade foi um grande incentivo para Isabelle.



A federação chegou a consultar o Comitê Olímpico Brasileiro e o Internacional, no entanto, o único caso encontrado foi o da goianiense, Tifanny Abreu. Ela foi a primeira atleta brasileira transexual a conseguir autorização da Federação Internacional de Vôlei para jogar com mulheres.

Tiffany disputa a série B da liga italiana. No ano passado, uma atleta italiana transexual também foi autorizada a defender um time feminino no país.

Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, e presidente da Federação Paranaense de Voleibol, Neuri Barbieri, o caso de Isabelle deve estimular a discussão sobre a presença de transexuais no esporte.

Ouça os áudios na CBN Curitiba