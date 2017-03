Redação Bem Paraná com CBN Curitiba

04/03/17

(foto: Arquivo Bem Paraná)

No segundo semestre deste ano, a Copel começa a retirar as torres da Avenida Comendador Franco. Conhecida como “avenida das torres”, os cabos de alta tensão que acompanham a via devem ser enterrados. A retirada das torres começou a ser planejada em 2015.

Em nota, a Copel confirmou que a partir do segundo semestre deste ano, as 25 estruturas e ainda 20 superpostes vão ser removidos. A ideia é enterrar todos os cabos de alta tensão. A mudança abrange cerca de oito quilômetros entre Curitiba e o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

A obra deve demorar 18 meses para ser concluída a um custo de R$ 157 milhões.

Além da mudança nos cabos de alta tensão, o projeto também inclui a ampliação das faixas, a construção de ciclovias e de uma via exclusiva para os ônibus.