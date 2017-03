TRE levará biometria para 159 cidades do Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou já no dia 23 de fevereiro ao Projeto Biometria 2017, que levará o novo sistema a 159 novos municípios do Estado.

O Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, Presidente do TRE-PR, acompanhado da Diretora-Geral, Mônica Miranda Gama Monteiro; da Coordenadora de Planejamento Estratégico, Solange Maria Vieira; do Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, Guilherme Babora do Carvalhal, e do Assessor de Comunicação Social, Marden Machado, se reuniram com Prefeitos, Juízes Eleitorais, Presidentes de Câmaras Municipais e Chefes de Cartório, entre nos dias 23 e 24 de fevereiro, nos municípios de Cerro Azul, Rio Negro e União da Vitória, para tratar de assuntos relacionados aos trabalhos de revisão biométrica, que terão início no próximo mês de abril. Esta primeira fase se estenderá até setembro e a segunda fase compreenderá o período de outubro de 2017 até março de 2018. Quando finalizada esta expansão, o Paraná contará com aproximadamente 82% de seu eleitorado apto a votar em urnas biométricas.

