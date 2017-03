Obamas fecham acordo recorde para publicar livros

(foto: D)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, assinaram um acordo de valor recorde com a editora Penguin Ramdom House, para a publicação de um livro por cada um. Os detalhes do contrato não foram divulgados, mas, de acordo com o jornal "Financial Times", a oferta para adquirir os direitos das publicações ultrapassou os US$ 65 milhões (R$ 202 milhões). Se confirmado, o valor pago aos Obamas representaria mais que o dobro do recebido pelos antecessores do democrata, George W. Bush e Bill Clinton, por suas memórias. No Brasil, os livros serão lançados pelo Grupo Companhia das Letras. O presidente executivo da Penguin, Markus Dohle, disse estar "emocionado por continuar a parceria de publicações com os Obamas". Por selos associados à editora, o democrata publicou "A Origem dos Meus Sonhos" ("Dreams From My Father", 1995) e "A audácia da Esperança" ("The Audacity of Hope", 2006). Cada um vendeu mais de três milhões de exemplares nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama publicou em 2012 "American Grown: The History of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America", sobre jardinagem e alimentação.