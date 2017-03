Botafogo tem contrato curto com vários titulares e tenta acelerar renovação

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após avançar à fase de grupos da Libertadores, o Botafogo começa a se preocupar com a situação da maioria dos seus titulares. Isso porque onze jogadores que figuram no time principal têm contrato acabando no fim do ano. Entre eles, atletas importantes como Jefferson, Airton, Montillo e Rodrigo Pimpão. O Alvinegro tem interesse na renovação imediata da maioria dos jogadores e já iniciou conversa com alguns deles. Veja a situação de cada uma dessas negociações. Jefferson Ídolo e referência técnica no atual elenco, Jefferson ficou 9 meses afastados dos gramados e agora está na reta final da recuperação da lesão no braço direito. Mesmo assim o Botafogo o procurou para renovar o contrato. O goleiro, porém, só abrirá conversas quando voltar a jogar. Bruno Silva Um dos destaques do atual time, o volante deu a volta por cima no Alvinegro. Ele chegou a ser vaiado em alguns momentos hoje é uma das referências. As conversas estão bastante avançadas e a renovação por mais uma temporada deverá ser assinada na próxima semana. Emerson Santos Formado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro virou titular absoluto em sua primeira temporada. Um dos destaques da equipe, quis ser valorizado para renovar contrato. O Alvinegro ofereceu R$ 100 mil de salário, considerado pouco pelo estafe do atleta, que pede R$ 1 milhão de luva além de vencimentos na casa dos R$ 200 mil. Afastado, Emerson Santos deverá reduzir a pedida para chegar a um meio-termo com o clube. Airton O volante quer renovar com o Botafogo, seu clube de coração. O Alvinegro quer a manutenção do jogador, um dos líderes do elenco. A questão gira em torno do salário. As partes tentam chegar a um denominador comum, o que não deve demorar a acontecer. Sassá Artilheiro do time no Brasileiro, Sassá passou por momentos difíceis no Botafogo por conta do comportamento. Foi afastado e ficou de fora da lista inicial da Libertadores. Após a punição, foi reintegrado. A atitude parece ter melhorado a ponto do Alvinegro oferecer dois anos de contrato. Rodrigo Pimpão Reserva no ano passado e principal artilheiro neste início de temporada. Rodrigo Pimpão tem agradado bastante e há o interesse na renovação. Entretanto, as conversas ainda não se iniciaram. Luis Ricardo Lateral direito tem status de titular. Ainda mais que Jonas não tem tido bom rendimento neste início de temporada. Ele teve que passar por uma nova cirurgia e deverá ter condições de jogo no fim de abril. Existe o interesse na renovação, mas sem conversas até o momento. Rodrigo Lindoso Considerado importante no elenco, Lindoso perdeu espaço em relação à temporada passada. Tem oscilado e não tem vaga garantida entre os titulares. Renovação será decidida mais para o fim do ano. Victor Luis Titular absoluto, jogador está no Botafogo por empréstimo. O Alvinegro não tem dinheiro sobrando para fazer oferta de negociação definitiva, mas o lateral esquerdo está nos planos do clube de General Severiano. Roger Com pouco tempo de clube, o atacante ainda não se firmou. Precisará mostrar mais em campo para seguir entre os titulares. Montillo Argentino tem pouco tempo de casa, mas teve identificação imediata com os torcedores. Ainda não há conversas, mas o Botafogo dificilmente abrirá mão do camisa 7.