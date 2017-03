Em alta, gringo espera que Atlético-MG pague R$ 4,7 mi por sua permanência

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Rómulo Otero goza de muito prestígio com Roger Machado. Titular absoluto da equipe, o venezuelano ainda não tem os direitos presos ao Atlético-MG. Os mineiros precisam desembolsar US$ 1,5 milhão (R$ 4,67 milhões na cotação atual) para adquiri-lo em definitivo junto ao Huachipato, do Chile. E o dono da camisa 11 não esconde que o seu desejo é permanecer na Cidade do Galo ao término do empréstimo, em julho de 2017. ‘Gostei muito, muito, muito, desde o primeiro dia que cheguei, gostei muito de tudo. Gostaria de ficar, gosto muito do Atlético. Estou muito feliz neste grande clube‘, afirmou. As negociações para a manutenção do jogador na capital mineira ainda não se iniciaram, mas ele também evita falar sobre o assunto. ‘Não estou pensando que falta pouco tempo para ir embora. O Galo pode me comprar. Mas estou pensando na Libertadores, no jogo de sábado. Depois veremos com meu empresário o que vai acontecer comigo no Atlético‘. Autor de cinco gols em 25 partidas com a camisa do time alvinegro, o meia-atacante se destaca pelas cobranças de falta. Rómulo Otero explica o que tem feito para se aprimorar neste aspecto. ‘Acho que posso melhorar mais, cada dia nos treinamentos, procurando sempre crescer. Estou bem, mas cada dia a gente pode melhorar muito mais. Não posso achar que estou bem, que sou titular e pronto. Não é isso. Sempre entrar com a mesma vontade, trabalhar para seguir jogando e saber que o time é o mais importante‘, concluiu.