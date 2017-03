Trump e Merkel vão se encontrar em Washington em 14 de março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, irá viajar a Washington em 14 de março para se reunir com o presidente Donald Trump, no primeiro encontro entre os dois após um início turbulento nas relações por desacordos sobre comércio, o banimento de viagens decretada por Trump e os comentários sobre a mídia feitos pelo republicano. Uma autoridade norte-americana anunciou a visita, que acontece pouco antes de um encontro na Alemanha de ministros das Finanças dos países que participam do G20 e irá ajudar a preparar o terreno para a visita de Trump à Alemanha em julho, para encontro de líderes do G20. O novo presidente norte-americano e Merkel emitiram um comunicado conjunto após telefonema em janeiro, destacando a importância da aliança da Otan e prometendo trabalharem juntos no combate ao terrorismo. Poucos dias depois, Merkel criticou o banimento temporário de Trump a cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Ela também destacou repetidamente a importância de uma imprensa livre quando perguntada sobre comentários negativos de Trump a respeito da mídia. Merkel tinha boa relação com o antecessor de Trump, o democrata Barack Obama. O encontro entre Trump e Merkel deve cobrir uma ampla gama de questões, incluindo economia global, comércio, luta contra Estado Islâmico, Otan e laços com Rússia e China.