Nasce Amalia, filha de Natalie Portman

(foto: Reprodução)

Nasceu Amalia, a filha de Natalie Portman e do coreógrafo francês Benjamin Millepied. Segundo o site "E! News", a atriz, que não compareceu ao prêmio, no dia 26 de fevereiro, mesmo estando indicada ao prêmio de melhor atriz por "Jackie", deu à luz no dia 22, o que a impossibilitou de cumprir a agenda.

Amalia é a primeira filha do casal, que já tem menino, Aleph, de 5 anos. Natalie e Benjamin se conheceram nas gravações de "Cisne Negro", filme que rendeu a ela o Oscar de melhor atriz na edição de 2011.