Vai ficar um pouco mais complicado imigrar para os Estados Unidos a trabalho, usando o visto do tipo H1-B, em caráter emergencial. O governo norte-americano informou nesta semana que está suspendendo a modalidade “premium” do serviço, que permitia que o processo fosse resolvido em menos de um mês.

A medida foi anunciada na noite de ontem (3) pelo US Citzenship and Immigration Services (USCIS). Segundo o órgão, a suspensão dessa modalidade pode durar “até seis meses” e entra em vigor a partir do dia 3 de abril. Empresas de tecnologia, como Microsoft e Facebook, estão entre as companhias que mais utilizam essa modalidade premium de visto.

