(foto: Facebook)

Começam neste sábado (4) os ensaios para o tradicional espetáculo de Páscoa de Curitiba a encenação da Paixão de Cristo do Grupo Lanteri. Os ensaios começam às 19 horas no CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional), na rua Frederico Maurer, 3015, no bairro Boqueirão e são abertos à comunidade.

Neste ano, o espetáculo será na Sexta-feira Santa no Bioparque.