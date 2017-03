(foto: Reprodução)

Once Upon a Time está de volta com a segunda metade da 6ª temporada! O novo episódio (6×11) vai ao ar, lá nos EUA, neste domingo (5 de março).

A série, criada por Adam Horowitz e Edward Kitsis, já foi renovada por mais um ano! Na temporada 5, OUAT alcançou uma média de 4,5 milhões de telespectadores em cada episódio. Número beeem legalzinho, né?

