Anitta arrasta milhares em bloco no Rio; mais 40 vão agitar fim de semana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Às 9h deste sábado (4) a cantora Anitta já estava a postos no alto do trio elétrico para comandar o Bloco das Poderosas, que desfila na rua Primeiro de Março, no centro do Rio. Milhares de pessoas acompanhavam o bloco que, às 11h, ainda acontecia. A rua do centro que costuma ser palco para protestos na cidade foi tomada pela folia. É o segundo ano que o bloco desfila no sábado seguinte ao Carnaval. O show teve participação de Nego do Borel e da banda Aviões do Forró. Celebridades acompanharam a festa no alto do carro de som. A atriz Isabella Santoni foi a musa do bloco. David Brasil e Thaila Ayala também compareceram. FINAL DE SEMANA A ressaca de Carnaval no Rio terá cerca de 40 blocos espalhados pela cidade. O Mulheres de Chico se apresentará na praia do Leme, zona sul, às 18h. O bloco já é tradicional no pós-Carnaval da cidade. As ritmistas e cantoras entoam canções de Chico Buarque. Pouco antes, às 16h, em Ipanema, sai o Bafafá, com a promessa de encher a orla do posto 9. No domingo, sai o Monobloco, no mesmo local e hora que saiu o bloco da Anitta -às 9h, na rua Primeiro de Março, centro.