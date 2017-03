Um acidente na cozinha da lanchonete que fica dentro do Parque Bacacheri deixou dois feridos na manhã deste sábado (2). Segundo os bombeiros, a panela elétrica entrou em combustão, mas não chegou a pegar fogo. Três equipes dos bombeuros estiveram no local. Os dois funcionários da lanchonete foram encaminhados com queimaduras para o Hospital Evangélico.