Carioca, Orquestra Voadora toca pela 1ª vez em SP e empolga público

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 150 integrantes do bloco da Orquestra Voadora do Rio estão empolgando centenas de pessoas na zona sul de São Paulo. O bloco, que mistura rock, funk, pop e jazz com frevo, samba e maracatu, percorre um trecho da avenida Hélio Pellegrino. É a primeira vez que o grupo instrumental se apresenta inteiro (apesar de ser uma visão reduzida daquela que se apresenta normalmente no Rio) nas ruas da cidade. Além dos músicos, há sete integrantes do bloco desfilando com pernas de pau. Um deles com um pano onde se lê: Temer Jamais. O tradicional pássaro de pano da orquestra voadora, que é levado por um outro grupo de foliões, também veio para o desfile na Vila Nova Conceição. O público é brindado por um repertório eclético. A banda toca desde Roberto Carlos e Tom Jobim até música balcânica e africana. A orquestra existe desde 2008. O show está programa para encerrar às 16h, quando deve dispersar na avenida Santo Amaro, na zona sul. Foi recomendado aos motoristas que utilizassem as vias paralelas como alternativa: rua Baltazar da Veiga e rua Afonso Paz, para o sentido Santo Amaro, e rua Araguari no sentido Ibirapuera. PÓS-CARNAVAL Mesmo com o fim da folia oficial na terça-feira (28), as ruas da capital continuarão tomadas por quase 80 blocos neste sábado (4) e domingo (5). Os destaques são, neste sábado, Primavera, Te Amo, na r. Augusta, desde às 10h e SeJoga, desde às 12h, e, neste domingo, Pipoca da Rainha, da cantora Daniela Mercury, que parte às 16h do cruzamento da r. da Consolação com a av. Paulista. SÁBADO 1. Orquestra Voadora, às 10h, na r. Hélio Pellegrino (com a r. Diogo Jácome); 2. Primavera, Te Amo, às 10h, na r. Augusta; 3. Se Joga!, às 12h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 4. Rindo a Toa (Falamansa), às 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima; 5. Brega bloco, às 14h, no largo do Arouche; 6. Catuaba, às 16h, na r. Augusta; DOMINGO 7. Bloco Chega Mais, às 12h, na r. Inácio Pereira da Rocha; 8. Bloco me lembra que eu vou, às 12h, r. Fradique Coutinho; 9. Bloco do Pequeno Burguês, 12h, na av. Santos Dumont; 10. Bloco vou de Táxi, às 13h, av. Brigadeiro Faria Lima; 11. Bloco do síndico, 14h, na av. Helio Pellegrino; 12. Bloco se te pego não te largo, 14h, na av. Brigadeiro Faria Lima (com a r. Fernão Dias); 13. Bloco da diversidade, às 15h, no largo do Arouche; 14. Pipoca da Rainha (Daniela Mercury), às 16h, na r. da Consolação (com a av. Paulista). Busca Blocos