Mulheres de Curitiba marcam manifestação no dia delas

(foto: Facebook)

Nem só de homenagens, eventos e presentes marcarão o dia da Mulher em Curitiba, na próxima quarta-feira (8). Assim como em diversas capitais do País, Curitiba também terá uma manifestação pelos direitos das mulheres e contra as reformas previdenciária e trabalhista. Será às 17 horas na Santos Andrade e, segundo evento o Facebook, já conta com quase mil confirmações de presença e 1.800 interessados.

A manifestação faz parte da chamada Greve Internacional de Mulheres, um chamado coletivo em diversas partes do mundo, mas, segundo organizadores, respeitando as pautas locais.

"Esta parada será composta pelas mulheres trabalhadoras, as desempregadas, as estudantes, as negras,as índias, as brancas, as lésbicas,as bissexuais, as trans, as heteros, as putas, as vadias, as santas, as soropositivas, as que tem necessidades especiais, as refugiadas, as estrangeiras, as imigrantes, as camponesas, as rurais, as do mangue, as ribeirinhas, das águas, das florestas, do campo, das cidades, as aposentadas, as sindicalistas, as anarquistas, as libertárias, as socialistas, as que abortam, as mães, as que não têm filhos, as casadas, as divorciadas, as assediadas, as ameaçadas,as mortas, as vivas, as que não se calam", diz o texto que chama para o evento no Facebook.