Supermercados de Curitiba abrem temporada de ofertas

De olho no Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, e num chamariz para atrair os compradores em tempo de crise, as redes de supermercads que atuam em Curitiba já começaram as promoções.

O Condor Super Center realiza na segunda (6) e terça (7) mais uma edição do Bom Dia Economia com ofertas em todos os setores das lojas da rede, que estarão excepcionalmente abertas a partir das 6h da manhã. Outro diferencial para facilitar as compras é o parcelamento no cartão Condor Mastercard: até 3x sem juros para compra de produtos de mercearia, bebidas, congelados, higiene e limpeza; até 10x sem juros para bazar, produtos automotivos e têxtil; e de até 15x sem juros para eletro.

O Extra começou na quinta-feira (2) um período de ofertas de 15 dias repleta de ofertas agressivas, o Quinzenaço do Consumidor. Até o dia 16 , os hipermercados e supermercados da rede contarão com descontos nas seções de Eletro, Têxtil e Bazar, além de grandes ofertas nas categorias de Perecíveis e Mercearia.

“Amplamente difundida no varejo online, as promoções do Dia do Consumidor ganham destaque anualmente, uma vez que o consumidor começou a perceber a ocasião como uma oportunidade de realizar boas compras. O Extra, que coleciona sucessos de vendas com a Black Friday – trazida com exclusividade pela rede em 2011 às lojas físicas – apostou mais uma vez no ineditismo e criou uma ação durante toda a primeira quinzena de março com o objetivo de celebrar a data e homenagear nosso cliente”, explicpu Marcos Samaha, Diretor Executivo do Extra.

Durante o período, a rede também vai promover condições especiais de pagamento aos finais de semana, com o parcelamento de 20X sem juros e 10x sem juros nos demais cartões para as categorias de eletroeletrônico com parcela mínima de R$ 50,00.