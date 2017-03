Vitor Hugo é denunciado por cotovelada e pode ser suspenso do Paulista

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Vitor Hugo corre o risco de desfalcar o Palmeiras na parte decisiva do Campeonato Paulista, graças a uma agressão cometida no clássico contra o Corinthians, em 22 de fevereiro. O defensor palmeirense foi denunciado pela procuradoria do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol e pode pegar uma suspensão severa. Por acertar uma cotovelada no zagueiro corintiano Pablo, Vitor Hugo foi denunciado no artigo 254-A, que fala em "praticar agressão física durante a partida, provas ou equivalente", inciso 1 (desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido). Conforme a denúncia do procurador Wilson Marqueti Júnior, o julgamento do zagueiro acontecerá em 13 de março. Caso seja punido, Vitor Hugo pode ser suspenso de 4 a 12 partidas. Desta forma, dependendo da pena aplicada, o zagueiro pode até não defender mais o Palmeiras no Campeonato Paulista. A equipe ainda tem cinco partidas a realizar na fase de classificação e, caso alcance a final, pode fazer outros seis jogos. No dia seguinte à derrota do Palmeiras em Itaquera, Vitor Hugo gravou um vídeo em que admitia o erro e pedia desculpas ao corintiano Pablo. "Eu errei. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Faz parte da vida. É um aprendizado, a gente aprende. Quero pedir desculpa publicamente a ele, a todos os familiares, torcedores que gostam de um futebol bonito, um jogo limpo, e não mereciam ver isso. Espero que vocês possam me perdoar. Vou trabalhar para isso não se repetir mais. Pablo, tamo junto!", declarou Vitor Hugo em sua manifestação.