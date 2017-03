“Agora voltou a paz”: Coritiba derrota o Prudentópolis e ameniza crise

Anderson e Kléber comemoram: meio-campista teve boa atuação em sua estreia pelo Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

“A paz voltou”. A frase dita por Kléber “Gladiador” pode ser considerada uma espécie de resumo do duelo entre Coritiba e Prudentópolis, disputado na tarde deste sábado (04/03) no Couto Pereira. Depois da eliminação na Copa do Brasil para o ASA e a derrota para os reservas do Atlético no clássico (além da demissão de Paulo César Carpegiani), o Coxa reencontrou o rumo da vitória. Kléber (2) e Henrique Almeida garantiram o 3 a 0 no placar e uma maior tranquilidade ao elenco coxa-branca para a sequência de temporada.

Com a vitória dentro de casa, em um duelo presenciado por poucos torcedores (nas redes sociais, os coxas chegaram a convocar um protesto para “público zero”), o Coritiba chega aos 10 pontos e sobe para a segunda posição no Campeonato Paranaense, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Prudentópolis estaciona nos oito pontos cai para a quinta colocação.



O Coxa volta a campo no próximo sábado, quando medirá forças contra o J. Malucelli, novamente no Couto Pereira. Já o Prudentópolis, que agora soma duas derrotas consecutivas, tentará a reação diante do Toledo no domingo, dia 12, no estádio Newton Agibert.

O Jogo

Para tentar reencontrar o caminho das vitórias, o Coritiba entrou em campo com quatro mudanças em relação ao time que sucumbiu diante do Atlético-PR na Quarta-feira de Cinzas. No setor defensivo, Rodrigo Ramos ganhou uma oportunidade na lateral-direita enquanto Wallison Maia, recuperado de lesão, reforçou a zaga. No meio de campo, Anderson, ex-Internacional, Manchester United e Porto, fez sua estreia com a camisa alviverde. Por fim, no ataque, Henrique Almeida atuou ao lado de Kléber e Rildo.

A escalação ofensiva, contudo, não significou uma atuação vistosa. O Coritiba tinha dificuldades para concluir as jogadas no último terço, mas o alívio veio aos 33 minutos, quando um erro de Henrique Almeida acabou distraindo a marcação do Prudentópolis. Rildo, até então apagado na partida, aproveitou a sobra e fez um passe na medida para Kléber inaugurar o placar.



Mais tranquilos, os donos da casa ampliaram o placar 10 minutos depois com um belo gol: o estreante Anderson tocou para Carlinhos, que acionou Henrique Almeida. Dentro da área, o atacante cortou o adversário Kairo, que ficou no chão, e bateu para ampliar o marcador.



Na saída para o intervalo, Kléber desabafou: “Agora que voltou a paz. É difícil falar. A gente sabe o que acontece, a gente sabe das coisas. Agora voltou a paz”, disse. “Fizemos um excelente jogo contra o Atlético, mas a bola não entrou, acontece. Sabíamos que hoje ia ser um jogo muito difícil, mas com os dois gols a tendência é que a confiança, a tranquilidade reapareçam.”

Na volta para o segundo tempo, uma mudança em cada lado. No Coxa, Werley teve de deixar o campo após sentir um desconforto nas costas, dando espaço para Márcio. No Prudentópolis, Josimar substituiu Kairo. Mais tarde, ainda entraram Iago Dias e Ruy nos lugares de Rildo e Anderson no Coritiba, enquanto Lucas Lourenço ganhou a vaga de Mateus Oliveira no time do interior, que passou a jogar no 3-5-2.

Mesmo com um trio de zagueiros altos, porém, o time do sudeste paranaense não conseguiu se segurar lá atrás, ao passo que o Coxa não teve dificuldades para ampliar o marcador e escancarar a porteira, chegando ao terceiro gol logo no primeiro lance bem trabalhado na segunda etapa, com o “gigante” Kléber usando a cabeça para marcar seu segundo gol na partida.

Coritiba 3 x 0 Prudentópolis

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley (Márcio), Walisson Maia e Carlinhos; Jonas, Thiago Lopes e Anderson (Ruy); Henrique Almeida, Kleber e Rildo (Iago Dias). Técnico: Pachequinho.

Prudentópolis: Edvaldo; Felipe Pires, César Gaúcho, Diego Alemão e Kairo (Josimar); Cícero, Jean Lucas, Thomas e Wagner Líbano; Raí e Mateus Oliveira (Lucas Lourenço). Técnico: Milton do Ó.

Gols: Kléber (33-1º, 25-2º), Henrique Almeida (43-1º)

Cartões amarelos: Kairo e Diego Alemão (P)

Árbitro: Everaldo Lambert Modesto

Público: 5.071 total (4.813 pagantes)

Renda: R$ 107.875,00

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, sábado, às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Coritiba tabela dentro da área e Henrique Almeida chuta. Edvaldo defende e, no rebote, o atacante tenta de novo. Desta vez, Diego Alemão salva em cima da linha.

21 - Henrique Almeida recebe de Rodrigo Ramos, mas erra na devolução. Thomas aproveita, ganha de Wallison Maia e toca para Wagner Líbano. Werley aparece e salva o Coxa.

33 - GOL DO CORITIBA! Cruzamento da direita, Henrique Almeida fura e a bola sobra para Rildo, que manda de volta para a área. Kléber, com um toque sutil, de categoria, empurra para o fundo das redes.

42 – Rildo sai na cara do goleiro, em boa posição para finalizar ou mesmo para servir Henrique Almeida. O árbitro, porém, assinala impedimento.

43 – GOL DO CORITIBA! Anderson começa a jogada, trabalha com Carlinhos, que aciona Henrique Almeida. O atacante recebe na grande área, corta Kairo, que fica no chão, e chuta. Belíssimo gol.

Segundo tempo

22 – Rodrigo Ramos toca para Anderson, que arrisca o chute de fora da área. A bola passa perto do gol. Em seguida o meio-campista sente cãibras e pede para sair.

25 - GOL DO CORITIBA! Iago Dias recebe na esquerda de Jonas e manda a bola para a área. Kléber sobe mais que o trio de zaga e marca o terceiro gol da partida.

33 – Jonas chuta forte de fora da área e o goleiro Edvaldo espalma.

45 – Agora é a vez de Jean Lucas, do Prudentópolis, chutar de longe. Wilson defende.

47 – Márcio recua a bola para Wilson, que acaba deixando ela passar. A bola entra no gol, mas o árbitro não assinala nada.