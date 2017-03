(foto: Reprodução) SAIBA MAIS

A sexualidade tem várias faces assexuado, bissexual, pansexual. Mas uma nova classe tem chamado atenção: os demissexuais. Postagens sobre o tema tem causado bastante polêmica nas redes sociais. Mas o que é, afinal?

A autora Meryl Williams escreveu um artigo para o Washington Post em que fala sobre o conceito: “Há uns anos, sentia-me culpada por deixar frustradas as pessoas com as quais me envolvia. Não queria sentir a necessidade de explicar o porquê de não me sentir preparada para uma fase mais íntima… Normalmente coloco o intelecto e o sentido de humor à frente da beleza de alguém. Se um homem não disser nada ofensivo e me fizer rir no primeiro encontro, é provável que marque um segundo. Mesmo assim, sei que os atributos de uma pessoa não garantem necessariamente que haja uma atração física. Tenho de ser paciente e esperar que esta surja”. De acordo site demisexuality.org, este conceito tem como definição “um estado em que a pessoa só se sente sexualmente atraída depois de formar uma ligação emocional”.

Ou seja, as pessoas demissexuais não se sentem sexualmente atraídas por alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto sem primeiro criarem um forte laço emocional, mesmo que a pessoa seja o seu tipo físico.

Numa sociedade em que facilmente existe um envolvimento sexual logo nos primeiros encontros, viver neste estado pode ser um desafio, como explica Meryl Williams.